Украина фото Легендарная балерина Клод Бесси даст мастер-класс в Национальной опере Украины

2019-03-19 08:34 156

29 марта в Национальной опере Украины состоится грандиозное событие – легендарная балерина Клод Бесси даст мастер-класс для артистов балета театра. Знаменитая Клод Бесси – одна из любимейших балерин известного хореографа, нашего соотечественника, Сержа Лифаря, «этуаль» Гранд Опера, которая в течение 30 лет возглавляла балетную школу при Парижской опере.

Клод Бесси родилась в Париже, 20 октября 1932. Мадемуазель Бесси обучалась в Парижской Оперной Балетной школе с десятилетнего возраста. Карьера Клод Бесси в труппе Сержа Лифаря, куда ее привел отец, началась с 15 лет. И она стала самой молодой балериной Парижской оперы за всю ее историю. Знаменитый хореограф раскрыл талант юной балерины, она стала его музой, его любимой танцовщицей, которая воплотила на сцене ведущие партии в его постановках. В 1956 она была выдвинута на étoile (этуаль – звезда), высший статус артистов балета Парижской оперы. В 1970-1971гг. Клод Бесси была балетмейстером Парижской Оперы, а с 1972 по 2004 г. -директор балетной школы Парижской оперы.

Знакомство Клод Бесси с балетной труппой Национальной оперы Украины состоялось во время недавних гастролей в Париже, где украинские артисты с аншлагами показали 16 спектаклей «Щелкунчик». Знаменитая балерина, посетила несколько спектаклей, после чего очень захотела познакомиться с руководителем нашей балетной труппы Анико Рехвиашвили.

«Мадам Бесси пришла за кулисы, сказала добрые слова, но я подумала, что это, наверное, своего рода комплимент. Потом мадам Бесси появилась на нашем публичном уроке, который проводила наш педагог Татьяна Белецкая. Помимо спектаклей, мы открывали для публики наши уроки, чтобы зрители посмотрели, как мы занимаемся и репетируем, - рассказала Анико Рехвиашвили. – После чего Клод Бесси, выступая по радио, посоветовала артистам Гранд-опера посмотреть наши спектакли как пример «настоящего балета». «Понимаете, Европу сейчас заполонила псевдосовременность, увлеченность формой, что и стало самоцелью. А вот танцевальность, окрашенная духовностью, погружение в сказку, — это и есть настоящий балет», — сказала Клод Бесси.

Под впечатлением от спектаклей украинской труппы, Клод Бесси выразила желанием посетить родину Сержа Лифаря и посмотреть еще ряд балетов Национальной оперы Украины.

Кроме того, в планах – постановка на сцене Национальной оперы одного из балетов Сержа Лифаря «Миражи», для работы над которым также будет приглашена мадам Бесси.

Вместе с мадам Бесси столицу Украины посетит известный французский режиссер Бертран Норман, снявший документальный фильм «Балерина». В Национальной опере г-н Норман намерен снимать репетиции балетов, фрагменты которых, вероятно, войдут в новый фильм о молодых и талантливых украинских балеринах.

Также в составе французской делегации – Валери Колен (Valery Colin), балетный продюсер (Франция): «Я познакомился с балетом Национальной оперы Украины примерно год назад. До того, я, конечно, знал, что в Киеве есть классическая труппа, но даже не представлял насколько она сильная. Затем были парижские гастроли в декабре-январе этого года, после чего киевский балет окончательно вошел в мой личный рейтинг лучших трупп мира. Как продюсер, я хотел бы привозить Национальную оперу Украины регулярно, раз в два года.

Интересно, что, когда гастроли завершились и украинские танцовщики уехали из Парижа, мне позвонил директор Théâtre des Champs-Élysées и спросил, смогут ли они вернуться в следующем году. Планируем продолжить знакомство парижской публики с киевскими артистами «Лебединым озером» в постановке Валерия Ковтуна. Сейчас на балетных афишах в столице Франции можно увидеть несколько версий этого шедевра Чайковского, более или менее удачных. Но, несмотря на тенденцию преимущества современной хореографии новых постановок над чисто классическими, ваша труппа, где строго придерживаются стандартов и канонов классического балета - это просто находка для публики, которая хочет видеть большие формы и совершенное исполнение.

Кстати, мы с коллегами даже немножко «теряемся», ведь в киевской труппе немало интереснейших танцовщиков. Пытаемся отсмотреть максимум репетиций и спектаклей. В вашем театре настолько богатый репертуар, я всю жизнь могу привозить в Париж только балеты Национальной оперы Украины».

Также французские гости 30 марта посетят балет «Снежная королева».