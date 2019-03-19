Украина КАРТА На Донбассе бьют снайперы и гранатометы, у ВСУ снова есть потери

2019-03-19 09:13 150

Минувшие сутки прошли на Донбассе напряженно. Сепаратисты трижды обстреляли позиции подразделений ООС, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение, один военный погиб.

Как сообщили в штабе ООС, все обстрелы сепаратисты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север: из минометов - вблизи села Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, ответным огнем двое сепаратистов ликвидированы и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

Напомним, ранее Петр Порошенко сообщил, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2955 украинских военных.