Украина КАРТА Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе

2019-03-20 11:42 171

Сегодня сепаратисты обстреляли опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское, в результате чего один украинский солдат получил ранения.

Как сообщили в штабе ООС, за минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применялось запрещенное Минскими протоколами оружие.

В зоне оперативно-тактической группировки Восток из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь вблизи Новоалександровки. Вблизи Крымского - применили 120 мм и 82 мм минометы. В районе Новолуганского противник стрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новотошковского украинские позиции попали под огонь из минометов 120 мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки потерь среди украинских военных не было.

 

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