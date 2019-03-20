Детали Политолог: Проект Бойко, как единственный шанс для Порошенко выиграть второй тур, сдулся

2019-03-20 11:15 174

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет политолог Даниил Богатырев. По крайней мере, в его первоначальном виде, потому что при рейтинге менее 10% (это последние данные, кстати), даже приблизиться ко второму туру лидеру ОП ЗЖ не удасться, уверен он.

«Теперь Банковой остается единственный более-менее приличный вариант (дарю эту идею БПП, если господин Грынив еще не просчитал этого сценария, в чем я лично сильно сомневаюсь): во второй тур попадают Тимошенко и Порошенко, а тут снова появляется наш “оппозиционный” Юрий с вышками и заявляет о своей поддержке Тимошенко. И все это под соусом “кто угодно, только не второй срок для ПАПы”.».

Однако по мнению эксперта, такой маневр однозначно убьет любовь патриотически настроенной части электората к Тимошенко и подарит ПАПе кресло на второй срок.

«Хитро? Было бы, если бы люди оставались по-прежнему на уровне “моя хата з краю”, но это давно не так. Украинский электорат сильно изменился за последние несколько лет. Настолько изменился, что такой фуфел может проглотить только человек, с абсолютно одурманенным “армией, мовой, вирой” взглядом. Пора просыпаться, не так ли?»