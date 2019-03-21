Украина КАРТА Сепаратисты применили на Донбассе российские ракетные комплексы

2019-03-21 11:42 237

В зоне ООС на Донбассе сепаратисты в течение суток 11 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов трое укранских солдат получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты обстреливали наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

На участке оперативно-тактической группировки Восток: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

В зоне базирования группировки Север: дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Старый Айдар; из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе села Екатериновка; из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - в районе населенного пункта Троицкое; из минометов 82-го калибра - вблизи населенных пунктов Песчаное и Станица Луганская; из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Хутор Вольный.