Украина КАРТА На Донбассе бьют минометы и снайперы - Силы ООС снова понесли потери

2019-03-22 10:41 309

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате один украинский военный погиб, еще двое солдат были ранены.

Как сообщили в штабеа Операции объединенных сил, в секторе группировки Восток из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия сепаратисты вели огонь вблизи Широкино. В районе Авдеевки противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли украинских военных вблизи хутора Вольный.

В районе Золотого-4 украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пивденного сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Возле Крымского украинские позиции были обстреляны из минометов 120 мм и 82 мм калибров, а из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.