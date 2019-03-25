Украина КАРТА Число обстрелов в зоне ООС на Донбассе резко снизилось

2019-03-25 11:13 222

За прошедшие  сутки сепаратисты Донбасса снова обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет. Ранения получили два бойца.

"Во время обстрелов четыре раза были применены запрещенные минскими договоренностями вооружения. По нашим позициям выпущено 38 мин калибров 120 и 82-мм… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Все обстрелы позиций ООС сепаратисты совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север: из минометов калибра 82-мм - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия - в районе Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты - около Попасной.

В штабе также сообщили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным украинской разведки, огнем было уничтожено двое и ранен один противник.

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