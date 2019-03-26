Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенную артиллерию и минометы, есть раненные

2019-03-26 11:42 234

За минувдшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Дважды сепаратистами были применены вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе ООС, террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших 24 марта сепаратисты на Донбассе совершили три обстрела позиций ВСУ. Потерь среди украинских военных не было.

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