Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенную артиллерию и минометы, есть раненные

2019-03-26 11:42 234

За минувдшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Дважды сепаратистами были применены вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе ООС, террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших 24 марта сепаратисты на Донбассе совершили три обстрела позиций ВСУ. Потерь среди украинских военных не было.