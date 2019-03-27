Украина КАРТА Обострение в зоне ООС: На Донбассе быстро растет число обстрелов, есть раненые

2019-03-27 11:14 216

В зоне ООС на Донбассе резко возросло число обстрелов. Так, за минувшие сутки сепаратисты 23 раза обстреляли позиции ВСУ, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов один украинский солдат получил ранение.

Террористы применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин. Кроме того, сепаратисты обстреливали военных из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне группировки "Восток" сепаратисты совершили 17 обстрелов: из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Водяное; четыре раза, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское.

Дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка; из автоматических станковых гранатометов - возле населенных пунктов Верхнеторецкое и Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - возле города Красногоровка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Каменка; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи шахты Бутовка; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Николаевка.

Из станковых противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Чермалык.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" противники открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - возле села Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - возле поселка Новолуганское.

Из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановка; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - возле села Екатериновка; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи поселка городского типа Троицкое.