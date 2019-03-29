фото-видео видео Rammstein спровоцировал политический скандал, вмешалось правительство ФРГ

2019-03-29 17:34 252

Знаковая немецкая рок-группа Rammstein спровоцировала серьезный политический скандал, вмешаться в который пришлось даже правительству ФРГ.

Музыканты слили в Сеть тизер к новому клипу, в котором они одеты в полосатую форму с нашивками, похожую на одежду заключенных в нацистских концлагерях.

Такое циничное использование образов заключенных периода нацистской Германии возмутило как европейскую общественность, так и немецкое правительство.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал ролик "умалением Холокоста".

Экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что видео "выглядит непристойно и омерзительно". Также женщина подчернила, что музыканты "пересекли черту".

При этом фанатов группы это особо не возмутило. На YouTube ролик моментально собрал около 1,5 миллиона просмотров и сотню тысяч лайков. При этом тизер получил только 942 дизлайка.

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