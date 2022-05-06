Мир путину пришлось извиняться перед Израилем за маразм главы дипломатии рф

2022-05-06 13:31

Российскому диктатору путину пришлось извиняться за маразм своих дипломатов. Так, в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом он извинился за слова министра иностранных дел рф Сергея лаврова о евреях. Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

"Они обсудили высказывания министра иностранных дел россии лаврова. Премьер-министр принял извинения президента путина и напомнил об уважении к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – говорится в сообщении.

Пресс-служба кремля подтверждает факт разговора путина и Беннета, но, как водится, в релизе нет ни слова об извинениях президента рф. 

После победы Украины в войне против напавшей рф, путлеру никак уже не удастся скрыть свой позор. Тем более, что заседание международного трибунага в Гааге по факту военных преступлений русских фашистов будет проходить публично и транслироваться всеми ведущими СМИ мира.

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