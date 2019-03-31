Детали Джамала предостерегла от голосования за Зеленского: реакция соцсетей

2019-03-31 20:03 246

 

Социальные сети приветствовали решение певицы Джамалы выступить против голосования за кандидата в президенты Владимира Зеленского и поддержать флешмоб #ГолосоуйНепоПриколу музыканта Святослава Вакарчука. О своей поддержке Джамалы украинцы высказались в Facebook.

«#ГолосуйНеПоПриколу — Джамала присоединилась к флешмобу. Наша звезда, певица мирового уровня, крымская татарка и патриотка Украины поддержала Вакарчука. Адекватных больше», — написала Татьяна Лупова.

Ее мнение поддержала и Алиса Мон, отметившая, что Джамала укрепила ее во мнении не голосовать за Зеленского.

«Я и без Вакарчуковского #ГолосуйНепоПриколу собиралась делать выбор осознанно и серьезно и уж точно не выбирать Зеленского. Но все же очень здорово, что эту мысль разделяют такие уважаемые мною люди, как Вакарчук, а теперь вот и Джамала!» — подчеркнула пользовательница Facebook.

«По-моему, это круто, когда хороший артист имеет еще и твердые патриотические убеждения! Рада, что Джамала тоже поддержала Вакарчуковский флэшмоб #ГолосуйНепоПриколу и высказалась против голосования за Зеленского. Молодец!» — заявила Янина Шевченко.

А Виталина Гроситская, в свою очередь, восхитилась тем, что флешмоб Вакарчука поддерживает все больше украинцев.

«Что ж, если стране нужны флешмобы, чтобы не творить глупостей и не голосовать за Зеленского — я за. Тем более, что это явно работает, и #ГолосуйНепоПриколу поддерживает все больше и больше народу — вот и Джамала присоединилась!» — отметила Виталина.

Напомним, ранее музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук запустил флешмоб #ГолосуйНепоПриколу, призывая подойти к выборам президента серьезно и не отдавать свой голос за комика Владимира Зеленского.

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