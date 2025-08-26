Життя Володимир Зеленський нагородив співачку Джамалу орденом княгині Ольги

2025-08-26 12:27

Президент Володимир Зеленський вручив співачці Джамалі орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Нагородження відбулося під час святкової церемонії на Софійській площі в Києві.

Про отримання відзнаки артистка розповіла у своєму Instagram, подякувавши українським захисникам і захисницям, завдяки яким країна може відзначати цей день.

"Дуже прийдемо й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності. Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей. Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність. Слава нашим захисникам і захисницям!" – наголосила Джамала.

Орден княгині Ольги І, ІІ та ІІІ ступенів є державною нагородою України, яку вручають жінкам за видатні заслуги. Найвищим ступенем є перший.

