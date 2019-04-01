Детали 6 апреля в Национальной оперетте эпохальная рок-опера «Белая ворона»

2019-04-01 22:16 387

Версия от Национальной оперетты – это принципиально новое, яркое и сильное решение. Она отличается не только масштабностью и современностью сценографии, но и смелыми акцентами в пластическом решении. Над ее созданием работали такие профессионалы, как режиссер Максим Голенко, балетмейстер Максим Булгаков, дирижер Сергей Нестерук, сценограф Владимир Ковальчук, художник по костюмам Алена Левченко и многие другие.

В основе сюжета история жизни Жанны д’Арк, возглавившей борьбу французского народа во время Столетней войны. Здесь и глубокий патриотизм, и чистота, бескомпромиссность принципов, безграничная преданность своему королю и любовь к народу… в переплетении с личной трагедией.

Из уст главной героини звучат как никогда актуальные для нас сегодня слова: «Народ стає покірною юрбою, не маючи мети перед собою. Коли ж мета велична, як свобода, юрба завжди, завжди стає народом!»

– Актуальность постановки заключается в том, что сегодня наша страна и народ также очутились в ситуации, когда необходимо отстаивать свою свободу. Этот проект – призыв к миру. Когда власть любит свой народ, у нее есть будущее и перспективы. Ведь народ – это голос разума, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Темы, затронутые в рок-опере «Белая ворона», будут актуальны всегда. Это предательство, выбор, любовь к народу и то, как государство поступает со своими героями.

По словам автора и драматурга Юрия Рыбчинского, матрица, которую он создал в пьесе «Белая ворона» еще в далеком 1989 году, оказалась гораздо созвучнее теперешнему времени, чем тем дням, когда она была написана.

– Я благодарен Национальной оперетте за то, что она взялась за эту непростую работу, - сказал Юрий Рыбчинский.

А Геннадий Татарченко в свою очередь добавил, что счастлив от того, что он услышит свою музыку в исполнении профессиональных артистов именно музыкального театра.

Как рассказала художник по костюмам Алена Левченко, костюм Столетней Войны - «hand made», полностью ручная работа. В нем использована роспись красками по ткани.

- Люди находятся в состоянии войны - между народами и между собой. Это отражено и в костюмах. Здесь образная стилизация без привязки к конкретному времени. История «Белой вороны» - история вечная и, к сожалению, повторяющаяся. В образах читается стилизация милитари, в деталях - легкая амуниция. Сложный грим усиливает образы людей за масками, - говорит художник по костюмам Алена Левченко. – Только ко дню премьеры было пошито до 100 костюмов (и это только 1 состав!). Много сшито хорошей кожаной обуви - высокие военные сапоги, ботинки для балета. Огромное внимание уделено различным деталям, усиливающим образ. Не могу не сказать о костюме Столетней Войны. Здесь много специфических деталей: грим, головной убор и т.д. Да, было пролито много крови... Но не переживайте, никто не пострадал. Кровь бутафорская. Правда, руки до сих пор не могу отмыть... (Смеется)

Для работы над сценографическим решением спектакля был приглашен советский, канадский и украинский художник, живописец и педагог Владимир Ковальчук. По словам Владимира, главный принцип его работы: «динамика в статике».

- Я очень рад, что мы привлекли к работе над «Белой вороной» Владимира Ковальчука. Он внес невероятно мощное движение в этот проект. Мы смогли на него посмотреть под другим углом. Для меня это было важно, полезно и интересно, - говорит режиссер-постановщик Максим Голенко. – Многое вещи удались визуально. Очень силен сатирически социальный пласт. Мы это сделали!

К слову, это уже не первая совместная работа режиссера Максима Голенко и балетмейстера Максима Булгакова над рок-оперой «Белая ворона». Их творческий тандем зародился в 2015 году в Ровно, продолжился в 2017 году в Николаеве, и вот теперь появилась возможность поставить рок-оперу «Белая ворона» в стенах Национальной оперетты Украины. Стоит лишь несколько минут побыть на репетиции, как понимаешь: Максимы понимают друг друга с полувзгляда, полуслова.

- Это не дивертисмент. Балет здесь - полноценный ключевой персонаж – НАРОД во всех его ипостасях. Моей первоочередной задачей было создание определенного эмоционального состояния, конструирование непростого пути от эмоции к мысли. Это такая определенная брехтовская форма, которую нужно прочувствовать и в этом правильно существовать. И балет с этим блестяще справился, - отмечает балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Подготовила Оксана Лазепко

Фото: Анатолий Федорцив

Когда: 6 апреля (суббота)

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Тел. для справок и бронирования: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-bila-vorona-4/