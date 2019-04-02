Украина КАРТА Обострение на Донбассе: число обстрелов в зоне ООС быстро растет, снова есть раненые

2019-04-02 12:15 243

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения.  

"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - сообщили в штабеоперации Объединенных сил.

Военные сообщили, что сепаратисты (в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток) обстреляли пять раз украинских военных.

"Дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и хутор Вильный.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток", - подытожили в штабе ООС.

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