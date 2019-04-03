Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие

2019-04-03 09:11 276

В течение минувших суток сепаратисты 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. 14 раз применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 103 боеприпасов калибров 152, 120 и 82 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток было осуществлено восемь обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое; трижды – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Широкино; дважды – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – возле города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Гнутово; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное", -  сообщает пресс-центр штаба ООС

В зоне оперативно-тактического группировки Север враг открывал огонь семь раз: трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка; трижды – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная; из минометов калибра 120 мм - возле села Катериновка.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

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