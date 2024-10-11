ВОЙНА В Украине Озвучена реальное число эвакуированных с Донбасса мирных жителей

2024-10-11 13:30

С территории Донетчины, которая остается под контролем украинской власти, с начала войны было эвакуировано 1,161 млн гражданских. Об этом сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге.

По его словам, среди эвакуированных - 185,5 тыс. детей и около 46 тыс. человек с инвалидностью.

Петлин добавил, что жители Донбасса с начала войны эвакуировались с помощью власти, добровольческих формирований, волонтеров, а также самостоятельно.

Сейчас эвакуация продолжается, ведь на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области до сих пор остается около 335 тыс. человек.

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Вражеские спецслужбы готовят волну фейков о военно-техническом сотрудничестве Украины и Турции 2024-10-11 08:26
В Украине обновили правила получения компенсации за уничтоженное жилье: куда подавать заявление 2024-10-10 19:15