ВОЙНА В Украине Озвучена реальное число эвакуированных с Донбасса мирных жителей

2024-10-11 13:30

С территории Донетчины, которая остается под контролем украинской власти, с начала войны было эвакуировано 1,161 млн гражданских. Об этом сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге.



По его словам, среди эвакуированных - 185,5 тыс. детей и около 46 тыс. человек с инвалидностью.



Петлин добавил, что жители Донбасса с начала войны эвакуировались с помощью власти, добровольческих формирований, волонтеров, а также самостоятельно.



Сейчас эвакуация продолжается, ведь на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области до сих пор остается около 335 тыс. человек.