Життя Український криголам Ноосфера завершив рекордний антарктичний сезон

2026-06-03 10:33

Науково-дослідний криголам Ноосфера успішно завершив свій п’ятий антарктичний сезон, який став рекордним за тривалістю, кількістю рейсів та масштабом міжнародної співпраці. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Судно повернулося до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці, де базується між полярними місіями.

Цьогорічний сезон тривав понад сім місяців - із середини жовтня до кінця травня. Для порівняння, попередня місія тривала майже п’ять місяців.

За цей час команда Ноосфери здійснила рекордні дев’ять рейсів до Антарктики та 18 разів перетнула протоку Дрейка, яку вважають одним із найбурхливіших місць на планеті.

Окрім логістичних завдань, судно виконувало важливу наукову місію. Вперше за сезон Ноосфера двічі перетнула Південне полярне коло для проведення досліджень у затоці Маргарет-Бей. Таким чином українські науковці суттєво розширили географію своїх досліджень за межі району станції Академік Вернадський.

На борту криголама міжнародні наукові групи вивчали вплив змін клімату на Південний океан, досліджували морські теплові хвилі, відбирали зразки донних відкладів для вивчення геологічної історії регіону та аналізували зміни у морських екосистемах.

П’ятий сезон також став рекордним за рівнем міжнародної співпраці. Україна працювала разом із науковцями та логістичними партнерами з Польщі, Чехії, Великої Британії, США, Канади, Колумбії та Мексики.

Особливо знаковою подією стала підтримка Першої мексиканської антарктичної експедиції, для якої Ноосфера та станція Академік Вернадський стали основними платформами для роботи.

Традиційно криголам забезпечив ротацію українських антарктичних експедицій та доставку сезонного загону на станцію.