Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-05 12:43 54

В течение минувших суток сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник восемь раз применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Сепаратисты также стреляли из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских войск девять раз: трижды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Авдеевка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около поселка городского типа Талаковка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - возле села Новоселовка вторая" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся населенный пункт Новотошковское.