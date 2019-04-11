Украина Бросали петарды в охрану и рисовали на фасаде ТРЦ - полиция Киева арестовала 11 человек

2019-04-11 09:13 216

В Киеве задержали 11 человек, которые бросали петарды в сторону охраны концертного клуба и разрисовали фасад здания.

"В дежурную часть поступило сообщение, что к концертному клубу прибежали около 40 человек, начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа управления полиции.

Указано, что следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.