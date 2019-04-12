Детали фото 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено

2019-04-12 12:51 246

Национальная оперетта Украины бросает вызов обыденности, правилам, привычным форматам и всем запретам, приглашая провести НОЧЬ В ТЕАТРЕ!

21 апреля в 23:00 состоится беспрецедентное театральное событие - спектакль-променад «ТАЙНЫ ОПЕРЕТТЫ».

Когда стихнет шум оваций и погаснет свет, двери впервые останутся открытыми лишь для самых смелых гостей!

Загадочное путешествие по ночному театру, которое подарит уникальную возможность попасть за кулисы сценического пространства и актерской судьбы, пережить захватывающие творческие коллизии, оказаться в центре сюжета, стать частью особой истории, или даже новой тайны!

P.S. Но будьте готовы, что сюжетный поворот окажется совсем непредсказуемым...

Вход только по backstage pass, который Вы получите перед началом спектакля в обмен на билет.

Количество мест ограничено.

Длительность спектакля-променада: 90 мин.

Бокал шампанского, уникальная атмосфера, и незабываемые впечатления - в подарок.