Детали фото 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено

2019-04-12 12:51 246

Национальная оперетта Украины бросает вызов обыденности, правилам, привычным форматам и всем запретам, приглашая провести НОЧЬ В ТЕАТРЕ!

21 апреля в 23:00 состоится беспрецедентное театральное событие - спектакль-променад «ТАЙНЫ ОПЕРЕТТЫ».

Когда стихнет шум оваций и погаснет свет, двери впервые останутся открытыми лишь для самых смелых гостей!

Загадочное путешествие по ночному театру, которое подарит уникальную возможность попасть за кулисы сценического пространства и актерской судьбы, пережить захватывающие творческие коллизии, оказаться в центре сюжета, стать частью особой истории, или даже новой тайны!

P.S. Но будьте готовы, что сюжетный поворот окажется совсем непредсказуемым...

Вход только по backstage pass, который Вы получите перед началом спектакля в обмен на билет.

Количество мест ограничено.

Длительность спектакля-променада: 90 мин.

Бокал шампанского, уникальная атмосфера, и незабываемые впечатления - в подарок.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-04-12 09:38 554289

КАРТА В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C

2019-04-11 10:14 627

Бросали петарды в охрану и рисовали на фасаде ТРЦ - полиция Киева арестовала 11 человек

2019-04-11 09:13 621

РФ пригрозила Киеву "войной" из-за прохождения украинских кораблей под Керчью

2019-04-10 20:30 1053

Еще новости в разделе "Детали"

фото 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено

2019-04-12 12:51 246

Россия массированно вторгнется в Украину, если президентом станет Зеленский, – эксперт

2019-04-11 21:51 2712

Зеленский – именно тот президент, который нужен России, – российский пропагандист

2019-04-11 18:00 1173

Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонника русского мира

2019-04-10 18:01 1224
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено 2019-04-12 12:51 246
Россия массированно вторгнется в Украину, если президентом станет Зеленский, – эксперт 2019-04-11 21:51 2712
Зеленский – именно тот президент, который нужен России, – российский пропагандист 2019-04-11 18:00 1173
Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонника русского мира 2019-04-10 18:01 1224

Лента

17:33 Швейцария намерена исключить кофе из стратегических резервов страны
16:30 Распространителям видеоролика с Зеленским и кокаином грозит уголовная ответственность
15:45 Трамп обвинил спецслужбы США в слежке за своей кампанией
фото 15:16 При посадке на Луну разбился израильский космический аппарат
фото 14:43 Пленный украинский моряк проходит тяжелое восстановление после операции
14:15 Торговая война: Президент Франции отказался от переговоров с США
13:42 Евросоюз отреагировал на включение в национальное законодательство норм Шариата
фото 13:14 Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне
фото 12:51 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено
12:41 Из-за угрозы ареста Литва срочно эвакуировала своего посла из Москвы