Детали В Киеве участились крупные кражи

2019-04-17 18:16 84

13 апреля 2019 года в спорткомплексе premium-класса (ул. Болсуновская) произошла кража. Заведение на слуху у горожан из-за заоблачных цен на абонементы и «элитных» посетителей: крупных бизнесменов, парламентских депутатов и пр.

Новостной ресурс спорткомплекса сообщил, что в субботу к ним прибыл постоянный клиент — сотрудник крупного агропромышленного предприятия, который в тот же день был ограблен внутри здания.

Кратко о произошедшем

Администрация спорткомплекса наперебой утверждает, что охранная система заведения работает на высшем уровне: в каждом помещении подключены камеры наблюдения, а вход контролируется с помощью бесконтактных пропусков. Тем не менее «безупречный» уровень безопасности не помешал грабителю украсть 100 000 гривен из шкафчика клиента.

Как это произошло? Клиент по неосторожности оставил деньги в сумке и пошел на тренировку. Вернувшись, обнаружил, что замок вскрыт и денег, соответственно, нет. Администрация комплекса всерьез задумалась о том, чтобы установить более сложные замки на шкафчики, так как уровень сервиса заведения обязывает иметь безупречную репутацию. Об этой и других кражах в Киеве можно узнать на портале www.segodnya.ua.

Под подозрением оказались многие: и работники комплекса, и посетители. В ходе следствия выяснилось, что сама раздевалка не контролируется камерами наблюдения. Владельцы клуба объясняют это невмешательством в личное пространство посетителей, так как вход в душевую соединен с комнатой для переодевания.

Преступник до сих пор не найден. А пока администрация убедительно просит клиентов не оставлять ценные вещи в шкафчиках. В крайнем случае, на ресепшене предусмотрена услуга хранения вещей в сейфах.

Кражи на днях

Незадолго до этого происшествия на бульваре Л. Украинки (Печерский район) был зафиксирован угон люксового внедорожника. По словам представителей правоохранительных органов, автомобиль марки Lexus GX 2015 года выпуска является собственностью гражданина Америки, который часто бывает в Киеве.

Оперативники утверждают, что угон люксового транспорта — дело рук профессионала. Подобные действия совершают заказные «хиджакеры». Было открыто уголовное производство, ст. «Незаконное владение транспортным средством». Угнанная машина пока не найдена. Наряду с поисками угонщика ведется проверка самого владельца. Полиция намерена убедиться, что преступление было настоящим, а не «фейковым» (с целью получения страховой выплаты).