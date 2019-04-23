Украина КАРТА Резкое обострение в зоне ООС на Донбассе - у ВСУ есть потери и раненые

2019-04-23 10:41 213

Сепаратисты Донбасса за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Обстрелы были зафиксированы возле Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Екатериновки, Золотого-4 и Попасной.

"С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – добавили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты, семь получили ранения. Также бойцы ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

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