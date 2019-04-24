Украина КАРТА Новые потери на Донбассе: в зоне ООС опять применили запрещенное оружие

2019-04-24 10:14 177

Минувшие сутки на Донбассе снова не прпошли без потерь. Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще один ранен.

Как сообщили в штабе ООС, из девяти обстрелов два проводились с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм.

Незаконные вооруженные формирования также обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В секторе оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты семь раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово; из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Марьинки; дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около Богдановки и Чермалыка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Песок.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север противник дважды обстреливал позиции украинских военных: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Южное.

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