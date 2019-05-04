Детали Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко

2019-05-04 17:05 174

Народный депутат, Глава партии «Наши» Евгений Мураев записал видеообращение к новоизбранному шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором напомнил, что тот «поставил точку в правлении Порошенко», дав стране надежду на положительные изменения и в первую очередь - на окончание войны.

«Война должна быть окончена, и это зависит от вас», - обратился депутат к президенту и тут же отметил, что на данный момент риторика Зеленского в отношении конфликта на Донбассе полностью повторяет все то, что говорил об этом предыдущий глава государства Петр Порошенко. «К сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест, - констатировал Мураев. - Ваша позиция по разрешению конфликта на востоке нашей страны - это точная калька с того, что предлагал Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит продолжение войны, разрушение страны, и это - путь в никуда».

Чтобы изменить это, Мураев предложил Владимиру Зеленскому говорить со всеми участниками конфликта и проводить прямые переговоры. «Только прямые переговоры приведут к долгожданному результату. Вести переговоры с Россией должны послы и кадровые дипломаты, а не бизнесмены и кумовья. Вы можете и должны говорить с Донбассом, с нашими гражданами, со всеми сторонами конфликта», - заявил политик в своём обращении.