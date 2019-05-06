Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - сводка штаба

2019-05-06 11:13 180

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом потерь среди украинских военных нет.

Как сообщили в штабе ООС, противник дважды использовал запрещенные минскими соглашениями 120-мм минометы, а также вооружения боевых машин пехоты, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, в секторе оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты семь раз обстреляли позиции ООС: из 120-мм минометов - около Авдеевки; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки и Павлополя; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика.

В зоне оперативно-тактической группировки Север украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 120-мм минометов - возле Новозвановки; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи Новоалександровки; дважды из противотанковых ракетных комплексов - у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – подчеркнули в штабе.