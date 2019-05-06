12 мая в Национальной оперетте комическая опера-фарс Г. Доницетти «Колокольчик»

Комическая опера-фарс Гаэтано Доницетти «Колокольчик», которую покажут 12 мая в Национальной оперетте Украины, прекрасно воссоздает атмосферу старинного итальянского дворика, где всегда звучат веселая, легкая музыка и смех.
Опера была написана за неделю! Как и пообещал Маэстро певцам, которые в некотором роде выступили заказчиками данной оперы.
Премьера состоялась в Италии в Театре Нуово (Teatro Nuovo) вечером 1 июня 1836 года при огромнейшем стечении публики. Произведение сразу назвали «маленьким чудом комедийности, изящества и веселого, игривого вдохновения».
Композитор определил несложный ряд персонажей: дон Аннибале Пистаккьо — аптекарь; Серафина — его жена; мадам Роза — мать Серафины; Энрико — племянник Розы, Спиридионе — слуга дона Аннибале.
Сюжет основан на хитростях шутника Энрико – племянника Розы. Молодой племянник, влюблённый в Серафину, пытается помешать аптекарю и его юной жене в их первую брачную ночь. Он неутомимо всю ночь звонит в аптечный колокольчик. Постоянно появляясь в разных образах, Энрике просит лекарство от выдуманных болезней. Он то француз, у которого прихватил живот, то тенор, потерявший голос, то старик, у которого заболела сразу всеми болезнями жена… а он умоляет ее вылечить, распевая весёлую галиматью.
К слову, зрители наблюдают за действом, сидя за столиками в уютном малом зале (фойе) Театра - с бокалом шампанского и конфетами. А на расстоянии вытянутой руки перед ними разыгрывается динамичное, смешное действо, приправленное остроумными шутками, неожиданными перевоплощениями, сквозь скрытые философские замыслы.
Небольшое, но прославленное музыкальными и особенно вокальными партиями произведение Гаэтано Доницетти написал на собственное либретто. Музыка льется, как игривое, шипучее, искрящееся шампанское с неожиданными шутками и очаровательными мелодиями.
Работая над либретто, Гаэтано сам от души смеялся — над текстом и музыкой, которая «скачет» в ритме веселых стихов. Прекрасное настроение автора, с которым он писал свою оперу-фарс «Колокольчик», непременно передастся и свидетелям этой прекрасной, позитивной истории.
Когда: 12 мая, воскресенье. 19:00 - 20:20
Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)
Заказ билетов: (044) 289-53-31, (063) 674-43-34, (050) 719-73-90
Билеты тут: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-vistavi-dzvinochok-muz-g-donitsetti-2/
… в публикации частично использованы материалы пресс-центра НАТО.
Постановачная группа:
Режиссер-постановщик – Виталий Пальчиков
Дирижер-постановщик – з. а. Украины Ксения Мадараш
Балетмейстер-постановщик – Наталья Скуба
Хормейстер-постановщик – з. д. и. Украины Игорь Ярошенко
Художник-постановщик – Мария Грабченко
Дирижер – Сергей Голубничий
Световое оформление – Руслан Долинич
Звукорежиссер – Надежда Сидорова
Концертмейстеры– з. а. Украины Елена Опанасенко, Анна Полищук,
Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская, Наталья Коломиец
Помощники режиссера – Ольга Жмура, Елена Исаева, Максим Козолуп
Действующие лица и исполнители:
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ЭНРИКО —
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з. а. Украины Сергей Авдеев
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АННИБАЛЕ —
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Александр Харламов
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СПИРИДОНЕ —
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Алексей Кириллов, Владимир Одринский
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СЕРАФИНА —
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Елена Арбузова, Татьяна Дидух, з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, Валерия Тулис
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РОЗА —
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з. а. Украины Анна Довбня, н. а. Украины Ирина Лапина