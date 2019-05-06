Детали 12 мая в Национальной оперетте комическая опера-фарс Г. Доницетти «Колокольчик»

2019-05-06 19:46 597

Комическая опера-фарс Гаэтано Доницетти «Колокольчик», которую покажут 12 мая в Национальной оперетте Украины, прекрасно воссоздает атмосферу старинного итальянского дворика, где всегда звучат веселая, легкая музыка и смех.

Опера была написана за неделю! Как и пообещал Маэстро певцам, которые в некотором роде выступили заказчиками данной оперы.

Премьера состоялась в Италии в Театре Нуово (Teatro Nuovo) вечером 1 июня 1836 года при огромнейшем стечении публики. Произведение сразу назвали «маленьким чудом комедийности, изящества и веселого, игривого вдохновения».

Композитор определил несложный ряд персонажей: дон Аннибале Пистаккьо — аптекарь; Серафина — его жена; мадам Роза — мать Серафины; Энрико — племянник Розы, Спиридионе — слуга дона Аннибале.

Сюжет основан на хитростях шутника Энрико – племянника Розы. Молодой племянник, влюблённый в Серафину, пытается помешать аптекарю и его юной жене в их первую брачную ночь. Он неутомимо всю ночь звонит в аптечный колокольчик. Постоянно появляясь в разных образах, Энрике просит лекарство от выдуманных болезней. Он то француз, у которого прихватил живот, то тенор, потерявший голос, то старик, у которого заболела сразу всеми болезнями жена… а он умоляет ее вылечить, распевая весёлую галиматью.

К слову, зрители наблюдают за действом, сидя за столиками в уютном малом зале (фойе) Театра - с бокалом шампанского и конфетами. А на расстоянии вытянутой руки перед ними разыгрывается динамичное, смешное действо, приправленное остроумными шутками, неожиданными перевоплощениями, сквозь скрытые философские замыслы.

Небольшое, но прославленное музыкальными и особенно вокальными партиями произведение Гаэтано Доницетти написал на собственное либретто. Музыка льется, как игривое, шипучее, искрящееся шампанское с неожиданными шутками и очаровательными мелодиями.

Работая над либретто, Гаэтано сам от души смеялся — над текстом и музыкой, которая «скачет» в ритме веселых стихов. Прекрасное настроение автора, с которым он писал свою оперу-фарс «Колокольчик», непременно передастся и свидетелям этой прекрасной, позитивной истории.

Когда: 12 мая, воскресенье. 19:00 - 20:20

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Заказ билетов: (044) 289-53-31, (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты тут: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-vistavi-dzvinochok-muz-g-donitsetti-2/

… в публикации частично использованы материалы пресс-центра НАТО.

Постановачная группа:

Режиссер-постановщик – Виталий Пальчиков

Дирижер-постановщик – з. а. Украины Ксения Мадараш

Балетмейстер-постановщик – Наталья Скуба

Хормейстер-постановщик – з. д. и. Украины Игорь Ярошенко

Художник-постановщик – Мария Грабченко

Дирижер – Сергей Голубничий

Световое оформление – Руслан Долинич

Звукорежиссер – Надежда Сидорова

Концертмейстеры– з. а. Украины Елена Опанасенко, Анна Полищук,

Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская, Наталья Коломиец

Помощники режиссера – Ольга Жмура, Елена Исаева, Максим Козолуп

Действующие лица и исполнители: