Детали фото 15 мая в Национальной оперетте - культовая «Летучая мышь» Штрауса

2019-05-07 10:45 111

Премьера оперетты гениального австрийского композитора Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь» состоялась 5 апреля 1874 года. Как известно, король вальсов написал ее всего за 42 ночи!

Свое название постановка получила в честь главной героини Розалинды, которую в костюме Летучей мыши на балу князя Орловского не узнал собственный муж заядлый «дон жуан» Генрих Айзенштайн, влюбившись в собственную жену без памяти с первого взгляда.

Немало усилий прилагает Генрих Айзенштайн, чтобы соблазнить красавицу, не подозревая, что очаровательная незнакомка в маске и есть его преданная и бесконечно любящая супруга. Оскорбленная изменой, Розалинда остается неопознанной и решает сурово проучить неверного мужа …

По сюжету не только Розалинда в этот вечер блистает красотой, умом и всеми своими талантами. Ее находчивая и очаровательная служанка Адель также оказывается на высоте и, пользуясь случаем, оказывается в центре всеобщего внимания, с успехом осуществляя свою самую заветную мечту – стать актрисой.

Галантные мужчины во фраках, очаровательные женщины в ярких изысканных бальных платьях, волшебные мелодии вальса, пьянящее шампанское, шутки, веселье, смех – словом, атмосфера настоящего карнавала и праздника.

Уже много лет «Летучая мышь»не сходит с театральных подмостков не только Национальной оперетты, но и театров мира, оставаясь одной из самых популярных и непревзойденных в своем жанре.

В основу произведения легли фарс немецкого драматурга Юлиуса Родериха Бенедикса «Тюремное заключение» и водевиль французских авторов Анри Мельяка и Людовика Галеви «Новогодний вечер», которые в свое время также написали сценарий к известной опере Жоржа Бизе «Кармен».

Когда:15 мая, среда. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)