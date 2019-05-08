Украина КАРТА Обострение на Донбассе: число обстрелов быстро растет, снова есть жертвы и раненые

2019-05-08 09:12 198

В течение минувших суток сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Обстрелы велись в районах населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Водяное, Николаевка, Гнутове, Старогнатовка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Богдановка, Новозвановка, Попасная, Хутор Свободный, Екатериновка, Южное, Станица Луганская.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

По данным разведки Объединенных сил, трое сепаратистов были уничтожены, еще двое - ранены. Также украинские подразделения уничтожили две боевые машины пехоты противника и долговременное огневое сооружение.

С начала текущих суток на Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь по позициям Операции объединенных сил, в результате погиб украинский военный.