Политика Си Цзиньпин в ударах ATACMS по роССии увидел "эскалацию"

2024-11-20 19:15



Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Большую двадцатку помочь "охладить" российско-украинскую войну.

Глава КНР Си Цзиньпин после первых ударов Украины ракетами ATACMS по России призвал "остановить эскалацию" и отметил необходимость урегулирования "конфликта". Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило китайское информагентство Синьхуа.

"Расширение кризиса или обострение конфликта - это не то, к чему стремится Китай. Мы продолжим играть конструктивную роль, способствуя прекращению огня и достижению мира", - заявил Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для удара по России. Это разрешение стало ответом на решение России привлечь к боевым действиям войска КНДР.

Сегодня российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали арсенал оружия в городе Карачев Брянской области РФ именно ракетами ATACMS.