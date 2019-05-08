Украина Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы на 9 мая не впустить "ночных волков" Путина

2019-05-08 13:44 189

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию.

Меры безопасности проводятся на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов, из ОРДЛО – байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в преддверии 9 мая под общим лозунгом мотопробега "Дороги Победы – на Берлин-2018".

Никакие организованные группы байкеров или даже мотоциклисты-провокаторы государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд.

Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями упомянутой организации и патриотически настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки".

Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены в отношении государства Украина, будут выражать недовольство украинской властью, идти с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение относительно непропуска таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в определенном законодательством порядке.

О порядке контроля и оформления указанной категории иностранцев, а также на случай возникновения конфликтных и других нестандартных ситуаций в пунктах пропуска Госпогранслужбой уточнено взаимодействие с подразделениями СБУ, Нацполиции и ГФС.