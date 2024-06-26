ВОЙНА В Украине В Сумской области резко снизилась активность диверсионно-разведывательных групп врага

2024-06-26 08:24

В Сумской области фиксируется уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"За последний период мы видим уменьшение активности вражеских ДРГ в Сумской области, но полностью она никуда не исчезла, и угроза проведения диверсионной деятельности врагом никуда не исчезает", - отметил он.

По словам Демченко, у россиян сейчас недостаточно сил и средств для того, чтобы совершить вторжение на Сумском направлении, однако нужно быть готовыми к любым ситуациям.

Он добавил, что российская армия может расширить зону активных боевых действий, как это происходит в Харьковской области, чтобы заставить ВСУ держать там большое количество сил и средств.

subscriber subscriber

Еще по теме

Угроза рф в Сумской области: Буданов сообщил о ситуации в регионе

2024-06-13 17:37

рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной

2024-06-12 19:15

роССийский флаг в Рыжевке Сумской области снят, захватчиков там нет, - Зеленский

2024-06-10 20:04

Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о наступлении врага на Сумщине

2024-06-10 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Владимир Зеленский вместе с Александром Сырским прибыли в Донецкую область

2024-06-26 12:28

Побег группы мобилизованных заключенных из учебного центра Десна оказался фейком

2024-06-26 10:29

В Сумской области резко снизилась активность диверсионно-разведывательных групп врага

2024-06-26 08:24

Сколько украинцев пригодны к мобилизации: в Минобороны назвали число

2024-06-25 20:04
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Владимир Зеленский вместе с Александром Сырским прибыли в Донецкую область 2024-06-26 12:28
Побег группы мобилизованных заключенных из учебного центра Десна оказался фейком 2024-06-26 10:29
В Сумской области резко снизилась активность диверсионно-разведывательных групп врага 2024-06-26 08:24
Сколько украинцев пригодны к мобилизации: в Минобороны назвали число 2024-06-25 20:04