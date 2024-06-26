ВОЙНА В Украине В Сумской области резко снизилась активность диверсионно-разведывательных групп врага

2024-06-26 08:24

В Сумской области фиксируется уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.



"За последний период мы видим уменьшение активности вражеских ДРГ в Сумской области, но полностью она никуда не исчезла, и угроза проведения диверсионной деятельности врагом никуда не исчезает", - отметил он.



По словам Демченко, у россиян сейчас недостаточно сил и средств для того, чтобы совершить вторжение на Сумском направлении, однако нужно быть готовыми к любым ситуациям.



Он добавил, что российская армия может расширить зону активных боевых действий, как это происходит в Харьковской области, чтобы заставить ВСУ держать там большое количество сил и средств.