Курьезы Молдаванин на спор пересек украинскую границу, но пограничники юмора не оценили

2024-08-09 16:31

Молдаванин, поспорив, переплыл Днестр, но выигрыш его оказался сомнительным, потому что после этого ему запретили въезд в Украину. Об этом сообщила Госпогранслужба.

"Весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной.

О том, что гражданин пересек ее незаконным способом, ему сообщили украинские пограничники, когда тот добрался до противоположного берега. Пловца в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину", - говорится в сообщении.