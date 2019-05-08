Политика У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента

2019-05-09 08:10 177

Вице-премьер-министр и министр регионального развития Геннадий Зубко предложил разрешить совмещение должностей мэров и народных депутатов. 

"В обществе есть запрос на новые лица в политике. На людей, которые имеют успешный кейс реализованных проектов, а не только являются экспертами или представителями политических партий. И именно децентрализация выявляет эту будущую элиту Украины, которая сейчас эффективно работает в местном самоуправлении и которая может эффективно себя проявить на центральном уровне, в парламенте. И я считаю, что при формировании будущего парламента необходимо использовать передовой опыт европейских стран. Например, Франции, где мэр может совмещать свою работу с избранием в парламент", — заявил в эфире одного из телеканалов чиновник.

Зубко считает что, путь и опыт, который сегодня получают главы ОТГ и городские головы, дает достаточную компетентность для достижения успеха на центральном уровне.

"Будущий парламент должен дать ответ, в первую очередь относительно изменений в Конституцию, которые касаются децентрализации и окончательного закрепления полномочий местного самоуправления и исполнительной власти на места, а также по формированию института префектов, которые будут контролировать местную власть. В Украине президентская избирательная кампания прошла под лозунгом, что во всем виноват и за все должен отвечать президент. Что же, посмотрим, как это будет работать в будущем. Поэтому запрос общества на новые лица как раз и дает нам возможность находить их на поле децентрализации. Только представьте, 888 управленческих команд сегодня работают в Украине. И среди них обязательно есть те люди, которые могут достойно работать на уровне центральных органов власти", — уверяет Зубко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Новинский заявил об ответственности тех кто поддержал языковой закон

2019-04-25 11:21 1902

В ЕС заявили о неприкосновенности Гуайдо

2019-03-03 10:00 1293

Обнародован полный список нардепов, продавивших отмену статьи о незаконном обогащении

2019-02-27 10:14 3201

Луценко: С ряда депутатов могут снять неприкосновенность до выборов

2019-02-04 20:30 1629

Еще новости в разделе "Политика"

У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента

2019-05-09 08:10 177

Госдеп оценил реакцию Зеленского на паспортный указ Путина

2019-05-08 22:00 489

Трибунал ОНН: Киев назвал свои требования к России

2019-05-08 21:00 495

МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил"

2019-05-08 20:00 537
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента 2019-05-09 08:10 177
Госдеп оценил реакцию Зеленского на паспортный указ Путина 2019-05-08 22:00 489
Трибунал ОНН: Киев назвал свои требования к России 2019-05-08 21:00 495
МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил" 2019-05-08 20:00 537

Лента

08:10 У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента
22:00 Госдеп оценил реакцию Зеленского на паспортный указ Путина
21:30 В День Победы в Киеве перекроют ряд улиц - список и карта
21:00 Трибунал ОНН: Киев назвал свои требования к России
20:30 Военным ООС увеличили зарплаты
20:00 МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил"
19:30 В Украине появился официальный День отца
19:00 Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США
18:30 Без пенсий и льгот: в Кабмине пригрозили последствиями за получение паспорта РФ
18:00 Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос