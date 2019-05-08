Политика У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента

2019-05-09 08:10 177

Вице-премьер-министр и министр регионального развития Геннадий Зубко предложил разрешить совмещение должностей мэров и народных депутатов.

"В обществе есть запрос на новые лица в политике. На людей, которые имеют успешный кейс реализованных проектов, а не только являются экспертами или представителями политических партий. И именно децентрализация выявляет эту будущую элиту Украины, которая сейчас эффективно работает в местном самоуправлении и которая может эффективно себя проявить на центральном уровне, в парламенте. И я считаю, что при формировании будущего парламента необходимо использовать передовой опыт европейских стран. Например, Франции, где мэр может совмещать свою работу с избранием в парламент", — заявил в эфире одного из телеканалов чиновник.

Зубко считает что, путь и опыт, который сегодня получают главы ОТГ и городские головы, дает достаточную компетентность для достижения успеха на центральном уровне.

"Будущий парламент должен дать ответ, в первую очередь относительно изменений в Конституцию, которые касаются децентрализации и окончательного закрепления полномочий местного самоуправления и исполнительной власти на места, а также по формированию института префектов, которые будут контролировать местную власть. В Украине президентская избирательная кампания прошла под лозунгом, что во всем виноват и за все должен отвечать президент. Что же, посмотрим, как это будет работать в будущем. Поэтому запрос общества на новые лица как раз и дает нам возможность находить их на поле децентрализации. Только представьте, 888 управленческих команд сегодня работают в Украине. И среди них обязательно есть те люди, которые могут достойно работать на уровне центральных органов власти", — уверяет Зубко.