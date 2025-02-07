Политика Из парламента Грузии выдворили почти пятьдесят оппозиционных депутатов

2025-02-07 10:27

Парламент Грузии, легитимность которого не признают пятая президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинского общества, прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов, сообщает Эхо Кавказа.

В частности, речь идет о членах партий Единство - Национальное движение, Коалиция за перемены и Сильная Грузия.

Основанием для принятия соответствующего решения стало обращение в парламент в ноябре прошлого года с требованием прекратить депутатские мандаты.

На этом этапе в парламенте остается 12 депутатов от партии Гахария за Грузию. Политическое объединение бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, как и другие партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, считает результаты голосования нелегитимными и не участвует в работе парламента. В то же время, представители этой политсилы не подавали заявлений о прекращении своих полномочий.

Напомним, ситуация в Грузии накалилась 28 ноября 2024 года, когда правительство приняло решение отложить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Это привело к массовым протестам.

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