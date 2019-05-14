Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-05-14 10:13 234

За минувдшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции и применяли оружие запрещенных калибров. 

Как сообщили в штабе ООС, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи Лебединского; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Богдановки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды у Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новотроицкого; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки.

В секторе оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского; из стрелкового оружия были обстреляны позиции возле Луганского и Станицы Луганской.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет. По информации разведки, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили одного оккупанта и двух ранили.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег

2019-05-14 10:41 234

Паспорта РФ на Донбассе: ЕС не планирует санкций

2019-05-14 08:11 624

На Реву подали в суд из-за его высказываний в адрес жителей оккупированного Донбасса

2019-05-13 17:00 531

Экс-командующий ООС Наев уверяет, что Донбасс можно вернуть за одни сутки

2019-05-13 13:16 531

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун начала учить украинцев, как правильно заниматься стимуляцией мозга

2019-05-14 14:13 42

Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег

2019-05-14 10:41 234

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-05-14 10:13 234

В Нафтогазе назвали новый тариф на газ - в мае заплатим на 4% меньше

2019-05-14 09:40 279
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун начала учить украинцев, как правильно заниматься стимуляцией мозга 2019-05-14 14:13 42
Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег 2019-05-14 10:41 234
КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе 2019-05-14 10:13 234
В Нафтогазе назвали новый тариф на газ - в мае заплатим на 4% меньше 2019-05-14 09:40 279

Лента

14:13 Супрун начала учить украинцев, как правильно заниматься стимуляцией мозга
13:44 Москва пригрозила уничтожить украинскую военную технику в оккупированном Крыму
13:16 Премьер-министр подтвердил, что уходит в отставку 12 июля
фото 12:43 Софи Тернер пояснила, почему стакан кофе попал в новый эпизод Игры престолов
12:15 У Зеленского раскрыли карты: Когда и почему президент может распустить Верховную Раду
12:12 Вадим Новинский: Украине необходимо взаимоуважение новоизбранного президента и парламента
фото 11:42 В самолет Ангелы Меркель в аэропорту врезался служебный автомобиль
11:14 БПП зарегистрировал проект об инаугурации Зеленского в ближайшую пятницу
10:41 Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег
КАРТА 10:13 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе