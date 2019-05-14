Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-05-14 10:13 234

За минувдшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции и применяли оружие запрещенных калибров.

Как сообщили в штабе ООС, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи Лебединского; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Богдановки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды у Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новотроицкого; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки.

В секторе оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского; из стрелкового оружия были обстреляны позиции возле Луганского и Станицы Луганской.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет. По информации разведки, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили одного оккупанта и двух ранили.