Детали АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»

2019-05-17 12:04 102

26 травня о 20:00 на Контрактовій площі відбудеться концерт «Космічна симфонія», у рамках святкування Дня Києва та дня Столиці у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Продовжиться і традиція танцювальних заходів. Так, 26 травня о 18:00 на Контрактовій площі урочисто вишикується понад одну тисяча танцюристів, котрі у своєму виконанні презентують українську «польку». Це дійство має бути настільки масштабним, що буде зафіксовано у Книзі рекордів України. А починаючи з 18:15 у тому ж місці планується сальса під відкритим небом.

Також глядачів порадують виступи сучасних зірок естради: Андрія Бойко, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани, Асії Ахат та ін.

Окрім того, відвідувачів очікують літературна та спортивні локації, дитяча зона, фуд-зони.

Запрошуємо приєднатися до святкування.

Національна оперета України запрошує киян та гостей та жителів міста приєднатись до унікальної події – культурно-мисецького заходу «Space Symphony» Concert.

Вперше в Києві пролунають хіти французького музиканта Дідьє Маруані та гурту «Space Symphony» у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Святкова атмосфера відправить слухачів в міжгалактичний круїз на хвилях ностальгічних електронних мотивів. Доповнять шоу магічні спецефекти, лазерна світломузика та відео супровід композицій. Слід зазначити, що концерт заплановано у форматі open-air.

До того ж, 25 а також 26 травня, під час святкування Дня міста, Контрактова площа перетвориться на найбільший танцювальний майданчик столиці.

«Вже традиційно раз на рік ми перетворюємо Контрактову на найбільшу танцювальну площу Європи, цьогоріч це буде фактично головна сцена святкування дня Києва: ми влаштуємо найбільший майстер-клас із сальси для усіх бажаючих, плануємо встановити рекорд з наймасовішого виконання української польки, у якому братимуть участь дебютанти віденського балу-2019, діти з усієї України, вихованці київського Центру реабілітації дітей з інвалідністю», - зазначила організатор Київського балу, генеральний директор групи компаній Brandberg Марина Ігнатуша.

Вона додала, що Київський бал вперше відбувся минулого року і вже став своєрідною танцювальною візитівкою міста: тут збираються прихильники бальних танців, активного яскравого способу життя, у дводенній програмі балу - жива музика, конкурси, виступи відомих виконавців. Зокрема, учасників та глядачів порадують виступи:

Андрія Бойко 25 травня о 17:30;

Деніса Реконвальда 25 травня о 18:00;

Аліси Тарабарової 25 травня о 18:30;

DZIDZIO 25 травня о 20:00;

Гайтани 26 травня о 18:45;

Асії Ахат 26 травня о 19:05 та ін.

Київський бал пропагує столицю України як сучасне європейське культурне місто, з європейськими традиціями, з мистецькими проектами для прихильників активного здорового способу життя. Проект збирає аматорів та професійних танцюристів, зірок шоу-бізнесу, хореографічні колективи з усієї України, учасників з особливими потребами – адже інклюзивний мистецький простір теж вже став частиною культури сучасного Києва.

Не менш цікавим фактом є те, що вже вдруге під час Київського балу відбудеться відбір учасників від України престижного міжнародного пісенного конкурсу «Берлінська перлина».

Вестимуть розважальну програму популярні радіоведучі «Нашого радіо» та «Ретро FM». Вхід на бал, концерти та участь у майстер-класах є безкоштовним.