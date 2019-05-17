Детали АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»

2019-05-17 12:04 102

26 травня о 20:00 на Контрактовій площі відбудеться концерт «Космічна симфонія», у рамках святкування Дня Києва та дня Столиці у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Продовжиться і традиція танцювальних заходів. Так, 26 травня о 18:00 на Контрактовій площі урочисто вишикується понад одну тисяча танцюристів, котрі у своєму виконанні презентують українську «польку». Це дійство має бути настільки масштабним, що буде зафіксовано у Книзі рекордів України. А починаючи з 18:15 у тому ж місці планується сальса під відкритим небом.

Також глядачів порадують виступи сучасних зірок естради: Андрія Бойко, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани, Асії Ахат та ін.

Окрім того, відвідувачів очікують літературна та спортивні локації, дитяча зона, фуд-зони.

Запрошуємо приєднатися до святкування.

Національна оперета України запрошує киян та гостей та жителів міста приєднатись до унікальної події – культурно-мисецького заходу «Space Symphony» Concert.

Вперше в Києві пролунають хіти французького музиканта Дідьє Маруані та гурту «Space Symphony» у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Святкова атмосфера відправить слухачів в міжгалактичний круїз на хвилях ностальгічних електронних мотивів. Доповнять шоу магічні спецефекти, лазерна світломузика та відео супровід композицій. Слід зазначити, що концерт заплановано у форматі open-air.

До того ж, 25 а також 26 травня, під час святкування Дня міста, Контрактова площа перетвориться на найбільший танцювальний майданчик столиці.

«Вже традиційно раз на рік ми перетворюємо Контрактову на найбільшу танцювальну площу Європи, цьогоріч це буде фактично головна сцена святкування дня Києва: ми влаштуємо найбільший майстер-клас із сальси для усіх бажаючих, плануємо встановити рекорд з наймасовішого виконання української польки, у якому братимуть участь дебютанти віденського балу-2019, діти з усієї України, вихованці київського Центру реабілітації дітей з інвалідністю», - зазначила організатор Київського балу, генеральний директор групи компаній Brandberg Марина Ігнатуша.

Вона додала, що Київський бал вперше відбувся минулого року і вже став своєрідною танцювальною візитівкою міста: тут збираються прихильники бальних танців, активного яскравого способу життя, у дводенній програмі балу - жива музика, конкурси, виступи відомих виконавців. Зокрема, учасників та глядачів порадують виступи:

Андрія Бойко 25 травня о 17:30;

Деніса Реконвальда 25 травня о 18:00;

Аліси Тарабарової 25 травня о 18:30;

DZIDZIO 25 травня о 20:00;

Гайтани 26 травня о 18:45;

Асії Ахат 26 травня о 19:05 та ін.

Київський бал пропагує столицю України як сучасне європейське культурне місто, з європейськими традиціями, з мистецькими проектами для прихильників активного здорового способу життя. Проект збирає аматорів та професійних танцюристів, зірок шоу-бізнесу, хореографічні колективи з усієї України, учасників з особливими потребами – адже інклюзивний мистецький простір теж вже став частиною культури сучасного Києва.

Не менш цікавим фактом є те, що вже вдруге під час Київського балу відбудеться відбір учасників від України престижного міжнародного пісенного конкурсу «Берлінська перлина».

Вестимуть розважальну програму популярні радіоведучі «Нашого радіо» та «Ретро FM». Вхід на бал, концерти та участь у майстер-класах є безкоштовним.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-17 09:38 564461

КАРТА Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C

2019-05-16 11:42 507

КАРТА В центре Киева массовые протесты евробляхеров - требуют отсрочки штрафов

2019-05-15 11:44 435

Выставку о жителях Донбасса в Киеве признали циничным "распилом" денег

2019-05-14 10:41 651

Еще новости в разделе "Детали"

АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»

2019-05-17 12:04 102

Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ

2019-05-17 10:19 222

18 травня на головній сцені Національної оперети відбудеться епохальна рок-опера «Біла ворона»

2019-05-15 20:00 771

Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля

2019-05-15 18:53 777
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

АНОНС 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony» 2019-05-17 12:04 102
Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ 2019-05-17 10:19 222
18 травня на головній сцені Національної оперети відбудеться епохальна рок-опера «Біла ворона» 2019-05-15 20:00 771
Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019-05-15 18:53 777

Лента

13:14 Стало известно, какие украинские банки могут потерять лицензии в 2019 году
12:41 В Персидский залив вошли ударные эсминцы США с крылатыми ракетами Tomahawk
КАРТА 12:13 В зоне ООС снова применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат
АНОНС 12:04 26 травня на Контрактовій - «Космічна симфонія» за участю Дідьє Маруані та «Space Symphony»
11:40 Спикер Парубий объявил, что коалиция в Раде прекратила свое существование
11:12 Порошенко отправил в отставку замглавы Администрации президента Константина Елисеева
10:43 Народный Фронт Яценюка срочно развалил Коалицию - будут ли досрочные выборы в Верховную Раду
10:19 Как отвлечь от дела Свинарчуков: мастер-класс от НАБУ, - СМИ
10:11 Порошенко сдался - подписал указ №228 об инаугурации президента Зеленского
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области