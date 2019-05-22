Украина КАРТА Что происходит в зоне ООС на Донбассе после ухода Порошенко с Банковой

2019-05-22 10:13 312

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в штабе ООС, противник пять раз обстрелял позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Гнутово и Шумы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.