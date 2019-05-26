Детали Після запуску ринку електроенергія для населення не подорожчає – експерт

2019-05-26 15:15 324

 

Реформа ринку електроенергії не приведе до підвищення тарифів для населення завдяки покладанню спецзобов’язань на генеруючи компанії, у яких низька собівартість виробництва. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Коли ринок запрацює з 1 липня 2019 року, скоріше за все, для населення буде запроваджений принцип постачальника зі спеціальними обов’язками, такий самий, як на ринку газу діє. Що це означає? Це означає те, що фактично населення буде платити ту саму ціну, яка сьогодні встановлена. Питання, хто заплатить різницю між ринковою ціною і тарифом для населення? Її буде платити фактично цей постачальник зі спеціальними обов’язками, а, точніше, держава. Це буде свого роду субсидія» - заявив Корольчук.

Експерт вважає економічно доцільним покладання спецзобов’язань для субсидування населення (PSO, або Public Service Obligation) на компанії, що виробляють електроенергію на атомних та гідроелектростанціях, собівартість виробництва у яких суттєво нижче, ніж у теплової генерації.

«В принципі, є пропозиції, вони вже озвучені, і урядом, і Міненерго, і НКРЕКП. Я думаю, що «Енергоатом», «Укргідроенерго» і частково «Укренерго» будуть нести це завдання по спеціальним обов’язкам. Тому для населення, безумовно, таких ризиків (підвищення тарифів на електроенергію – ред.) немає» .

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

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