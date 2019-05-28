Политика Бывший партнер Зеленского по телешоу попал в базу сайта Миротворец

2019-05-28 10:12 327

Известного российского актера Михаила Галустяна внесли в базу сайта Миротворец. В список врагов Украины Михаил Галустян попал из-за того, что он был в Крыму после аннексии, поддерживает президента РФ и состоит в военно-патриотическом движении.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - сказано в графе на сайте, где прописаны обвинения против фигурантов базы.