Политика Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец

2020-02-18 07:30 162

Вольфганг Ишингер попал в базу Миротворца за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта Миротворец за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".

Отмечается, что документ 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона "по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу".

"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - говорится на сайте Миротворца.

Напомним, скандальные рекомендации Украине были обнародованы в начале Мюнхенской конференции по безопасности. Затем документ исчез с официального сайта. Однако 16 февраля он вновь там появился.