Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-05-29 10:41 279

Минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе прошли неспокойно, но без потерь. Сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения.

По данным штаба ООС, обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Широкиного, Пищевика, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Чермалика, Попасной, Железного.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток противник трижды обстрелял окрестности города Марьинка, а также открывал огонь вблизи села Гнутовее. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.