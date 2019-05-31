Украина КАРТА При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты

2019-05-31 11:40 123

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое украинских военных.

Как сообщили в штабе ООС, противник применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новолуганское и Крымское. В штабе утверждают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали четыре обстрела – в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Травневое. Украинские военные не пострадали.