Детали фото Medical Aesthetic Synergy Congress прошел 31 мая - 1 июня 2019 года в Киеве

2019-06-04 08:45 171

31 мая – 1 июня 2019 года в Киеве состоялся Medical Aesthetic Synergy Congress (MASC) – самый авторитетный и ожидаемый международный конгресс для профессионалов эстетической медицины. Конгресс собрал признанных экспертов и практиков, которые делились своим опытом, новейшими технологическими достижениями и прогрессивными методами работы.

Организаторами MASC выступили: Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов (президент – Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика); Украинское общество эстетической медицины (президент Цепколенко В.А. – д.мед.н., профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика); Украинская академия дерматовенерологии (президент Анфилова М.Р. – д.мед.н.).

В этом году конгресс собрал свыше 80 лекторов. Организаторы пригласили более 60 украинских специалистов – владельцев клиник, научных сотрудников и практиков, которые развивают реконструктивную и эстетическую медицину Украины и делают жизнь своих пациентов более здоровой, полноценной и счастливой.

Поделиться своим опытом с украинскими медиками приехало 20 иностранных спикеров: Gustavo H. Leibaschoff (USA), Torello Lotti, Prof., MD, PhD (Italy), Brian J-F Wong, Prof., M.D., PhD (USA), Ali Manafi (Iran), Florian C. Heydecker, MD (Italy), Zbigniew Rybak, MD, PhD (Poland), Gloria Trocchi (Italy), Ewa Skrzypek (Poland), Akaki Tsilosani, MD, PhD (Georgia), Jose Serres, MD (Spain), Antonio Ayala, PhD (Spain), Евгений Чумаченко, д.мед.н., профессор (Франция), Aykut Özpür (Turkey), Amin Kalaaji, MD, PhD (Norway), Manon Pilon (Canada), Paolo Bonan (Italy), Francois Petit (France), Andrej Testen (Slovenia), Cleopatra Nacopoulos, BSC, DDS, MSC, PhD (Greece), Piotr Sznelewski (Poland), Aleksandra Vojvodic, Prof., MD, PhD (Serbia), Искен Качкинбаев (Киргизия).

 Участники конгресса могли не только узнать о методических и технических особенностях работы зарубежных коллег, но и услышать о новейших достижениях мировой эстетической медицины.

Масштабность Medical Aesthetic Synergy Congress была обусловлена не только невероятным количеством истинных профессионалов, но и обширной тематикой, которая включала все ключевые сферы эстетической медицины: регенеративные подходы в работе пластического хирурга, современную дерматологию, инновационную косметологию, эстетическую стоматологию, эстетическую гинекологию, аппаратные методики, трихологию, анестезиологию.

Конгресс вызвал большой интерес не только в среде профессиональной медицинской отрасли, но и широкой общественности.

Основной идеей конгресса стало обьединение на одной площадке представителей всех специальностей и направлений, тесно связанных с эстетической медициной, а основным заданием – дать возможность делегатам изучить интересующие их проблемы с разных профессиональных точек зрения.

Работу секций возглавили ведущие украинские специалисты: Василий Пинчук, Владимир Цепколенко, Марина Анфилова, Сергей Галич, Анатолий Компаниец и многие другие.

Medical Aesthetic Synergy Congress стал уникальным по своему масштабу и содержанию событием, проведение которого позволило не только повысить профессиональный уровень участников, а также способствовало укреплению сотрудничества между украинскими специалистами и ведущими специалистами международного сообщества эстетической медицины.

В результате многолетней работы организаторов Medical Aesthetic Synergy Congress, в 2020 году Украина удостоена чести принимать масштабный Европейский конгресс эстетической медицины UIME 2020, на который сьедутся огромнейшее колличество международных специалистов.

 

Благодарим за поддержку ключевых партнеров конгресса:

Gold-партнер: компания NLC;

Silver-партнеры: Polytech, Mentor, Nelly DeVuyst, Merz;

Официальный партнер: Лексус Сити Плаза.

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