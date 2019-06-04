Политика У Зеленского обсуждают повторный прием Саакашвили на госслужбу

2019-06-05 07:20 1743

Президент Владимир Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили.

Как заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, команда главы государства на данный момент еще формируется. Однако вопрос присоединения к ней Саакашвили будет обсуждаться. Планируется привлекать как можно больше интересных людей с новыми идеями и подходами.

"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Стефанчук.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

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