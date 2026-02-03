Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою
2026-02-03 13:31
"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", — повідомив Володимир Зеленський.
На нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.
- Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру.
- Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку.
- Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати.