Політика Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою

2026-02-03 13:31

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", — повідомив Володимир Зеленський.

На нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання.

  • Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру.
  • Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку.
  • Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати.
subscriber subscriber

Еще по теме

Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну

2025-11-12 09:26

Трамп на Аляске от души поглумился над путиным и шагнул к миру

2025-08-18 08:23

У Зеленського впевнені, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні до кінця 2025 року

2025-07-18 08:26

Президент Чехії та військовий аналітик Петр Павел дав невтішний прогноз війни в Україні

2025-07-09 16:47

Еще новости в разделе "Політика"

Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою

2026-02-03 13:31

Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони

2026-01-29 16:47

Європарламент офіційно підтримав надання Україні кредиту підтримки у 90 млрд євро

2026-01-27 16:45

В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Війну треба завершувати! - Зеленський після наради з переговорною командою 2026-02-03 13:31
Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони 2026-01-29 16:47
Європарламент офіційно підтримав надання Україні кредиту підтримки у 90 млрд євро 2026-01-27 16:45
В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю» 2026-01-23 14:39