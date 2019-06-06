Украина КАРТА Второй день подряд ВСУ несет потери в зоне ООС на Донбассе

2019-06-06 11:42 201

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили "режим тишины", применяли оружие запрещенных калибров. В результате один украинский военный погиб, еще один ранен.

Как сообщили в штабе ООС, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреливали позиции у Водяного; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Новотроицкого; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Пищевика; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи Талаковки; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Новогригорьевки.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 4 раза обстреляли позиции украинских военных. Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных стреляли по позициям вблизи Старого Айдара; из минометов калибра 82 мм - вблизи Крымского; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - дважды в районе Золотого.