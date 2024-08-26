Жизнь Газ, электроэнергия и вода: какие тарифы на коммуналку ждут украинцев с 1 сентября

2024-08-26 17:37

С наступлением осени многие украинцы остерегаются, что отопительный сезон повлечет за собой рост тарифов. Эксперты по энергетической отрасли рассказали о том, что ждет потребителей с 1 сентября 2024 года.

Об этом пишет "Всеукраинская Энергетическая Ассамблея".

Тарифы на воду

В больших городах стоимость централизованного водоснабжения с 1 сентября остается неизменной. Однако жители небольших населенных пунктов могут столкнуться с удорожанием услуги. К примеру, в Белогородской тергромаде Киевской области планируется повышение тарифов на воду на 15%, а на канализацию – на 27%.

Тарифы на электроэнергию

Фиксированный тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт/ч. Однако из-за возможных графиков отключений реальные затраты могут значительно возрасти. Пользователи зарядных систем типа "экофлоу" могут платить до 14-15 гривен за кВт/ч, а владельцы генераторов – около 20 гривен.

Тарифы на газ

Для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ останется неизменным – 7,96 гривны за кубометр. Это связано с действующим мораторием на повышение газовых тарифов во время военного положения. По прогнозам Национального банка Украины цены на голубое топливо могут начать расти с 2025 года.