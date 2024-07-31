Жизнь Украинцы погрязли в долгах за коммуналку: где за и за какие услуги не платят

2024-07-31 18:26

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков – в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом говорится в материале Опендатабот.

Сейчас в Украине насчитывается 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%. Так, по состоянию на февраль 2022 года в реестре было 512 359 производств из-за неуплаты коммунальных услуг.

В конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659 684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производство.

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тысяч производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу — Харьковская и Донецкая области — 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тысяч. На втором со значительным отрывом – это долги за водоснабжение – 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет – 67,9 тысяч или 9,7%.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

Жилищное обслуживание — 67,1 тысяча или 9,6%

Газоснабжение — 59,7 тысяч или 8,5%

Вывоз отходов — 7,6 тысяч или 1,1%

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тысяч долгов.

Напомним, в Украине ощутимо возросла стоимость коммунальных услуг. За год тарифы выросли в целом на 18,6%. В этом году некоторые тарифы уже поднялись. К примеру, с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию. Чиновники объяснили, что его проводят для того, чтобы восстановить генерирующие мощности, уничтоженные российскими обстрелами. Между тем, в НЭК "Укрэнерго" регулярно публикуют информацию о плановых отключениях электроэнергии.