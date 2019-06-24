Детали фото 26 червня у Національній опереті відбудеться ПРЕМ’ЄРА трагікомедії «Розмова, якої не було»

2019-06-24 15:30 150

Ми так часто не цінуємо того, що маємо у житті, відмахуємося від проблем рідних та друзів. Саме тоді, коли ми їм потрібні – нас немає поруч. Бо ми ДЕСЬ там, далеко: «варимося» у проблемах, які насправді не варті уваги. А коли раптово помирає дорога людина – прагнемо повернути час назад. Однак залишаються лише спогади… коли кращий друг стає янголом-охоронцем, а подорож у минуле – ключем до майбутнього.

«Розмова, якої не було» - життєва історія про справжню чоловічу дружбу та людські цінності. Вистава, яка вчить на чужих помилках – тонко, психологічно, переконливо.

Сюжет розповідає про чоловіка, який потрапляє у реанімацію, де у нього зупиняється серце. І саме підчас клінічної смерті до нього приходить його товариш Ігор, який раптово помер від передозування наркотиками. До чого призведе їхня розмова, якої не було в реальності…

Трагікомедія створена за п’єсою сучасного драматурга, сценариста та прозаїка Родіона Білецького. Режисер-постановник – Ігор Ніколаєв. Присвячено Олександру Терехову.

Запрошуємо приєднатися до розмови.

…за матеріалами прес-центру НАТО

Фото: Оксана Лазепко

Коли: 26 та 27 червня

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)

Початок о 19:00

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